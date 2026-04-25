¿Cirugía estética por presión social o decisión propia? La historia viral de Pugun y Ruslan

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Pugun Wisad y Ruslan Mamlay se conocieron en Corea del Sur y demostraron que una conexión auténtica vale más que cualquier estándar físico impuesto por la sociedad. Cuando hicieron pública su relación, miles de usuarios en internet opinaron sobre su apariencia y aseguraban que ella “no estaba a su nivel”. Sin embargo, mientras las redes juzgaban, ellos siguieron construyendo una relación basada en respeto, apoyo y lealtad.

Tras vivir entre Tailandia, Uzbekistán y Corea, la pareja se casó en diciembre de 2025 con el respaldo de sus familias. En 2026, Pugun compartió que decidió someterse a procedimientos estéticos por voluntad propia, como una forma de sentirse mejor consigo misma, y no por presión social. Ruslan, fiel a su compromiso, volvió a apoyarla sin condiciones.