Dos vaguadas y un sistema frontal provocarán intensas lluvias en el país

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El analista del tiempo Jean Suriel informó que los modelos de pronóstico prevén la extensión de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional durante los próximos cinco días, lo que marcará un cierre de abril muy lluvioso.

Según explicó, las condiciones estarán influenciadas por la presencia de dos vaguadas, una baja presión transitoria, abundante humedad y un sistema frontal que incidirán de manera simultánea sobre el país.

Las lluvias podrían ser persistentes en regiones del norte, noreste, cordillera Central y zonas del Caribe, con acumulados que podrían generar crecidas de ríos, cañadas y posibles inundaciones urbanas.

Suriel recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente en comunidades vulnerables, ya que el patrón atmosférico indica que las precipitaciones se prolongarán hasta inicios de mayo.