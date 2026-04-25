Regularización extraordinaria en España: plazo hasta el 30 de junio con posible extensión

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El proceso de regularización extraordinaria que acaba de iniciar España establece como fecha límite el 30 de junio para la presentación de solicitudes. Sin embargo, las autoridades han aclarado que, en caso de que los migrantes tengan problemas con la obtención del certificado requerido, el plazo podrá extenderse por tres meses adicionales.

Esta medida busca ofrecer estabilidad legal y acceso a derechos básicos a miles de personas en situación irregular. Organizaciones sociales y comunidades migrantes han recibido con expectativa la noticia, destacando que se trata de una oportunidad histórica para avanzar en integración y seguridad jurídica.

La Agencia EFE ha señalado que es fundamental que los solicitantes se mantengan atentos a las comunicaciones oficiales y acudan a las oficinas habilitadas lo antes posible, para evitar contratiempos en el proceso.