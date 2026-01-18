¿Por qué en Etiopía no es 2026 sino 2018?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En Etiopía no es 2026, sino 2018. El país africano se rige por el calendario etíope o ge’ez, que mantiene una diferencia de casi ocho años respecto al calendario gregoriano utilizado en la mayoría del mundo.

Hace apenas unos días, segun en articulo publicado en el Heraldo Binario de México, gran parte del planeta celebró la llegada del año 2026. Sin embargo, en Etiopía la realidad es distinta: el país africano acaba de dar paso al año 2018, debido a que se rige por un calendario propio, conocido como calendario etíope o ge’ez, que difiere del gregoriano en casi ocho años.

¿Por qué Etiopía está “atrasada” en el tiempo?

• El calendario etíope se basa en una interpretación religiosa distinta: para los etíopes, el nacimiento de Jesús ocurrió ocho años más tarde que lo establecido en el calendario gregoriano.

• Este sistema cuenta con 13 meses: 12 de 30 días y un mes adicional de 5 días (6 en años bisiestos).

• El Año Nuevo etíope se celebra el 11 de septiembre (12 en años bisiestos) según el calendario gregoriano.

Uso del calendario

• En la vida diaria, Etiopía utiliza el calendario etíope para documentos oficiales, escuelas, celebraciones religiosas y festividades nacionales.

• En contextos internacionales, como comercio y relaciones exteriores, el país emplea el calendario gregoriano para evitar confusiones.

Contexto histórico

• El calendario gregoriano, vigente en la mayoría del mundo, fue establecido por el Papa Gregorio XIII en 1582 para corregir errores del calendario juliano y ajustar la fecha de la Pascua.

• El calendario etíope, en cambio, mantiene su tradición ligada a la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo y también es usado por comunidades cristianas en Eritrea.

Preguntas frecuentes

• ¿El calendario etíope afecta sus relaciones internacionales?

No. Etiopía también maneja el calendario gregoriano en acuerdos y mercados globales.

• ¿Qué religiones lo usan?

Principalmente la Iglesia Ortodoxa Etíope, aunque también es reconocido en comunidades cristianas orientales relacionadas con el calendario copto.

• ¿Cómo convertir fechas?

Existen calculadoras en línea y tablas de conversión que permiten pasar de fechas etíopes al calendario gregoriano, especialmente útiles cerca del Año Nuevo en septiembre.