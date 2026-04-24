Usó datos sobre captura Maduro

Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON.- AP

Un soldado de Estados Unidos que fue parte de la operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de usar información confidencial para ganar más de 400,000 dólares en apuestas en línea, anunciaron funcionarios federales el jueves.

Gannon Ken Van Dyk participó en las labores para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

Van Dyke participó en la planeación y ejecución de la operación para capturar a Maduro ´desde el 8 de diciembre de 2025, aproximadamente un mes antes de la misión, indicó la fiscalía federal. Firmó acuerdos de confidencialidad en los que prometió no divulgar “información clasificada o delicada” relacionada con el operativo, añadió la fiscalía.

Las autoridades afirman que Van Dyke creó una cuenta en Polymarket hacia finales de diciembre y realizó alrededor de 13 apuestas de “Sí” en cuestiones como si las fuerzas estadounidenses entrarían a Venezuela y si Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026.

Enfrenta cargos de uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental, fraude comercial, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.