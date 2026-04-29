Gobernadora realiza levantamiento en zona impactada por vientos y lluvias en Sánchez Ramírez

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Sánchez Ramírez.– La gobernadora civil, junto a brigadas de emergencia, inició labores de asistencia en varias comunidades afectadas por un ventarrón, granizada y torrenciales aguaceros registrados después de las cinco de la tarde de ayer martes.

Cristiana Rodríguez informó que en el proceso de verificación y asistencia participan brigadistas de Edenorte, el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, la Defensa Civil, los Bomberos y el Servicio Nacional de Salud.

El tránsito vehicular fue normalizado próximo a las once de la noche de ayer, luego del retiro de postes del tendido eléctrico y árboles derribados por el fenómeno sobre el pavimento de la carretera Cotuí–La Vega.

La funcionaria indicó que las poblaciones de Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos fueron afectadas por un apagón ocasionado por averías tras el desplome de árboles, ramas y postes de soporte de las redes eléctricas.

Señaló que el servicio eléctrico ha sido restablecido en más de un 90 %, y que se trabaja en la comunidad agrícola de Los Castellanos para restablecer el cableado energético en esa zona de Angelina, Villa La Mata.

Añadió que la ayuda solidaria del Gobierno también llegará a las familias cuyas viviendas fueron descobijadas por los vientos, así como a aquellas que perdieron electrodomésticos y otros enseres del hogar tras el impacto del ventarrón y los fuertes aguaceros.