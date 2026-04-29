Día del Denim: por qué los jeans nunca pasan de moda

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Día del Denim se celebra cada año el último miércoles de abril y recuerda tanto la historia cultural de los jeans como su vigencia en la moda. Los vaqueros nunca pasan de moda porque son versátiles, accesibles y han evolucionado desde ropa de trabajo en el siglo XIX hasta ícono global de identidad y estilo.

Origen del Día del Denim

El “Denim Day” nació en Italia en 1998 como protesta contra una sentencia judicial que absolvió a un agresor sexual bajo el argumento de que la víctima llevaba jeans ajustados, lo que supuestamente implicaba consentimiento.

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En respuesta, las mujeres del Parlamento italiano vistieron jeans como símbolo de rechazo a esa decisión. Desde entonces, cada último miércoles de abril, millones de personas usan mezclilla para concienciar sobre la violencia sexual y defender el derecho al consentimiento.

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Historia de los jeans

1873: Levi Strauss y Jacob Davis patentaron los primeros pantalones reforzados con remaches, diseñados para mineros y obreros.

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Década de 1950: Los jeans se popularizaron como símbolo de rebeldía juvenil gracias a íconos como James Dean y Marlon Brando.

Años 70 y 80: Se asociaron con movimientos contraculturales, hippies y punk.

2000 en adelante: Los skinny jeans dominaron la moda, y hoy conviven con estilos como mom fit, wide leg y diseños sostenibles.

Razones por las que nunca pasan de moda

Versatilidad: Se adaptan a cualquier ocasión, desde un look casual hasta uno más formal con blazer.

Accesibilidad: Son asequibles y usados por todas las clases sociales, lo que democratiza la moda.

Identidad cultural: Han sido símbolo de rebeldía, libertad y empoderamiento en distintas épocas.

Capacidad de reinvención: Los jeans cambian de cortes, lavados y estilos según las tendencias, pero siempre permanecen en el armario.

Los jeans son más que una prenda: representan un lenguaje universal de estilo que conecta generaciones y culturas.