Delcy destituye alto jefe Fuerza Armada

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Caracas. EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó ayer a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso al mayor general Rafael Prieto Martínez.

El nuevo comandante estratégico operacional ejercía el cargo de inspector general de la FANB desde 2024, y en su cuenta de Instagram se describe como un “venezolano revolucionario, chavista y patriota".

Rodríguez también cambió a los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, un día después de que anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano.

“Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república”, dijo. Ordenó “trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria”.