Delcy Rodríguez dice EU desbloqueó activos de Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer equipamiento para los hospitales”, dijo. Además, aseguró que el dinero también se destinará a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU. Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano, abogó por un “diálogo diplomático para dirimir las controversias".

“A partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política entre autoridades de un país y de otro país”, afirmó.

Marco Rubio advierte.-

Por otro lado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió que Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

“Que no haya duda- como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, consta en el discurso de Rubio, publicado este martes.