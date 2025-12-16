Denuncian fraude pasados comicios de Honduras

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un centenar de militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) salió ayer, lunes, a las calles tras acatar el llamado del expresidente y líder de esa colectividad Manuel Zelaya, que en una asamblea el sábado pasado, acompañado de la candidata Rixi Moncada, dijo que su partido saldría a protestar contra el supuesto “fraude” que según ellos, hubo en las elecciones.

Los manifestantes comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado pero que no ha podido comenzar. Otro grupo, entre hombres y mujeres, algunos con su rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del Infop, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas, que conecta con las salidas hacia el norte, sur y este del país.

Los cuatro carriles del bulevar seguían tomados hacia las 13-00 horas (19-00 GMT). La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con el 19.29 % de los votos escruto el 99.80 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, el líder con el 40.54 %, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.19 %.