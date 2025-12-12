Red en Colombia tramitaba pasaportes falsos a dominicanos prófugos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Bogotá.- Las autoridades colombianas desarticularon una red acusada de vender documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia para que obtuvieran el pasaporte del país andino, informó la Fiscalía este viernes.

La Policía Nacional capturó a tres personas de dicha red, entre ellas Andrés Felipe Saltarín Cartagena, un auxiliar administrativo de la Registraduría, entidad que expide documentos legales como cédulas y registros de nacimientos y defunciones.

Los otros dos detenidos son Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina, señalada como la cabecilla del grupo y su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo.

"A estas tres personas se les atribuyen 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes", aseguró el ente acusador en un comunicado.

La investigación señaló que Garcés coordinaba los trámites; Monterrosa acompañaba a los extranjeros y pretendía comprobar la legalidad de los pasaportes en distintas gobernaciones; mientras que Saltarín tomaba huellas, fotografías y completaba requisitos que daban apariencia de legalidad a los documentos.

Los tres fueron imputados por concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. Garcés y Monterrosa aceptaron los cargos.

Este no es el primer caso de este tipo. En marzo de 2025, la Fiscalía también capturó a otra red que tramitaba identidades colombianas falsas para migrantes dominicanos, con la participación de un funcionario de la Registraduría en El Carmen de Bolívar (norte).