CCRD audita 10 ayuntamientos de región norte; advierte sanción por no hacer declaración jurada

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. Por denuncias sobre presuntas irregularidades, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este miércoles que está ejecutando diez auditorías en varios ayuntamientos de la región Norte y al mismo tiempo advirtió que sancionará a los funcionarios municipales que no han cumplido con la declaración jurada de bienes.

A pesar de haber transcurrido casi dos años de la elección de los alcaldes y regidores, aproximadamente el 30 por ciento de los ediles a nivel nacional aún no ha hecho su declaración jurada de bienes, como lo contempla la ley. Los vocales de los distritos municipales de la región norte son los que en su mayoría han violentado la ley.

Mientras tanto, el ciento por ciento de los senadores y diputados de la República ya ha cumplido con su obligación legal.

La presidente del órgano regulador del Estado, Emma Polanco, explicó que la mayoría de las auditorías se realizan por promesas incumplidas en campañas electorales por quienes dirigen los cabildos, relacionadas a obras, tales como construcción de parques y carreteras, entre otras, donde se habrían invertido recursos en obras que no existen.

La funcionaria dijo que al menos cuatro de esos procesos pertenecen a los gobiernos municipales de esta provincia.

Polanco habló al respecto al participar a otros miembros de la institución en la inauguración de la nueva oficina regional de servicios de la Cámara de Cuentas en la ciudad de Santiago.

Esta iniciativa procura reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, además de optimizar la eficiencia de los procesos administrativos.

La nueva oficina ofrecerá servicios vinculados a la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), el Acceso a la Información Pública (AIP), la atención social y ciudadana, así como el acompañamiento técnico permanente a las autoridades municipales y regionales.

Tiene, además, el propósito de fortalecer los procesos de fiscalización y auditoría de los gobiernos municipales, así como de atender de manera más directa los requerimientos de la ciudadanía.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, destacó que la apertura de esta nueva oficina responde al compromiso institucional de descentralizar los servicios y garantizar un mayor acceso a los mecanismos de control del Estado.

La nueva sede está ubicada en la Plaza Ochoa, autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro 1, Santiago de los Caballeros. El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

A la actividad inaugural asistieron, además de la presidenta, doctora Emma Polanco, los miembros del Pleno: el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana. También estuvieron presentes directores y encargados de las distintas áreas técnicas y administrativas de la institución fiscalizadora.