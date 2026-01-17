Dice 47 militares Venezuela murieron en ataque de EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó este viernes que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el pasado 3 de enero en el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ahora detenidos en el país norteamericano.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó en la defensa de Venezuela el 3 de enero, Padrino López detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque dejó más de 112 personas heridas que, aseguró, fueron atendidas.

“Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida”, subrayó el jefe militar en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino valoró que los militares fallecidos hayan “cumplido con la historia” al dar su vida en defensa del país y también recordó que 32 cubanos murieron en el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Además, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, ha ordenado “una comisión para atender a los familiares” de los fallecidos y heridos para apoyar en “todo lo que sea necesario” y en sus “requerimientos de carácter social y económico".

Chavistas marchan.-

Por otro lado, cientos de chavistas marcharon ayer en Caracas para pedir el “rescate” del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en EEUU, y señalaron a Donald Trump que “no te saldrás con las tuyas".