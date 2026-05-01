Dice Irán protegerá misiles y “capacidades nucleares”

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- AP

El líder supremo de Irán afirmó ayer, jueves, en un tono desafiante, que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles”, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de reducir mediante ataques aéreos y como parte de un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego en la guerra.

En una declaración leída por un presentador de la televisora estatal iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei dijo que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” y que se está escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región. Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el poder tras la muerte de su padre en los primeros ataques de la guerra.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la economía iraní se tambalea y su industria petrolera ha comenzado a verse asfixiada por un bloqueo de la Marina EEUU que impide que sus buques petroleros salgan al mar. La economía mundial también está bajo presión mientras Teherán mantiene su asfixiante control sobre Ormuz, por el que se transporta una quinta parte de todo el crudo comercializado a nivel mundial. El jueves, el crudo Brent de referencia internacional alcanzó los 126 dólares por barril.

Ese impacto en los suministros y los precios del petróleo acumulan la presión sobre Trump, quien plantea un nuevo plan para reabrir el estrecho, por el que aliados de Estados Unidos en el golfo exportan su petróleo y gas. Según el plan, EEUU mantendría su bloqueo de los puertos iraníes, mientras coordina con sus aliados para imponer mayores costos a los intentos de Irán de socavar el libre flujo de energía, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno EEUU. Trump evalúa múltiples opciones diplomáticas y políticas para presionar a Irán a poner fin a su asfixiante control.