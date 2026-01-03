Donald Trump afirma que pidió a Nicolás Maduro rendirse y asegura que estuvo cerca de hacerlo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela experimentará “una gran transformación” en el próximo año y que “la gente de Venezuela será el mayor beneficiario” de los cambios previstos en materia energética y política. Las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde abordó temas de política exterior y su relación con líderes latinoamericanos.

Trump destacó la importancia de garantizar seguridad regional y acceso a recursos energéticos. “Tenemos que estar rodeados de países seguros y también tenemos que tener energía, la verdadera energía”, afirmó. En ese contexto, señaló que Estados Unidos mantendrá presencia en Venezuela enfocada en el petróleo. “Vamos a sacar una enorme cantidad de riqueza de la tierra, y esa riqueza va a las personas de Venezuela y también a Estados Unidos en forma de recompensas por los daños causados”, dijo.

El mandatario reveló que sostuvo conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien instó a rendirse. “Le dije que tenía que surrender. Pensé que estaba muy cerca de hacerlo, pero ahora deseo que lo hubiera hecho”, comentó.

Respecto a otros países de la región, Trump aseguró haber apoyado a los presidentes electos en Honduras, Chile y Argentina. “Estamos haciendo muy bien con ese grupo”, señaló, al tiempo que criticó lo que calificó como persecución política contra líderes afines. “Ese hombre fue perseguido muy desagradablemente. Es por eso que lo apoyé”, agregó.

En la parte final de la conferencia, Trump fue consultado sobre su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. “No estoy enojado con Putin, pero está matando a demasiadas personas”, expresó, sin dar más detalles sobre las conversaciones recientes con el líder ruso.

Las declaraciones del presidente reafirman la estrategia de Washington de mantener influencia en América Latina a través de alianzas políticas y control de recursos energéticos, en un contexto de tensiones internacionales y debates sobre la soberanía de los Estados.