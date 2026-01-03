Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Estados Unidos
¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

El futuro

Donald Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela

Trump asegura que su Administración gobernará Venezuela tras la captura de Maduro junto a su equipo de seguridad.

Trump

Trump

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

Palm Beach, 3 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking