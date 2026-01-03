Donald Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Palm Beach, 3 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.