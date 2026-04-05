Donald Trump ordena a Irán reabrir "el puto estrecho" de Ormuz y aumentan llamados al diálogo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del lunes 6 en Washington (00:00 GMT del martes).

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando "en volarlo todo por los aires" y apoderarse del petróleo iraní.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

Llamamientos al diálogo

- Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores pidió a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine en las próximas horas el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz, después de que el republicano amenazara con desatar "el infierno" en territorio iraní y de que Teherán dijera que respondería con ataques "devastadores" contra Estados Unidos e Israel.

- Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, mantiene conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense.

- Aliados de Ucrania piden a Kiev que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas en el marco de la guerra que mantiene con el país vecino debido al aumento de los precios globales del crudo provocado por la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo mundial.

Líbano defiende negociar con Israel para evitar otra Gaza

- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirma que su Gobierno continúa los contactos para abrir las negociaciones con Israel con el fin de frenar la guerra "sin sentido" de ese país en el Líbano, y evitar que Tel Aviv "haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza".

- Israel continúa su ofensiva e invasión terrestre del sur de Líbano, donde la cifra de muertos ya ascendió a 1.461 personas y los heridos a 4.430 desde su inicio el pasado 2 de marzo, y que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo.

Irán continúa bombardeando países vecinos

- Irán aseguró este domingo haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.

- Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron nuevos ataques iraníes con misiles y drones que provocaron "importantes daños" en instalaciones de energía, sin que trascendieran víctimas, en el marco de los ataques que Irán vienen perpetrando en varios países del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington.

El copiloto de EE.UU. rescatado en Irán está grave

- Trump reveló que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán el viernes está "gravemente herido". El soldado estuvo siete horas en territorio enemigo hasta que fue recuperado tras dos incursiones.

- Irán afirmó que frustró el primer intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves de Washington y murieron cinco personas. EFE