Motocicletas concentran la mayoría de accidentes y muertes de las últimas 24 horas

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Como cada año, las motocicletas en República Dominicana lideran la lista de los accidentes de tránsito y fallecidos en Semana Santa.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergecias (COE), en en las últimas 24 horas se reportaron 70 accidentes de tránsito, con 77 personas afectadas.

De estos accidentes, 59 involucraron motocicletas, o sea, poco más del 84 %; 3 vehículos livianos, 5 yipetas y 3 peatones.

"Se registraron ocho personas fallecidas, seis dentro y dos fuera de las áreas de cobertura de los dispositivos de seguridad; de estos, cinco fallecieron en accidentes de motocicleta y uno por atropellamiento", detalla la entidad en su boletín.

Además, se reportaron dos fallecidos por asfixia por inmersión, uno dentro y uno fuera de los dispositivos de seguridad.

En cuanto a la ubicación, el boletín precisa que 25 ocurrieron en autopistas y carreteras y 45 en cascos urbanos.