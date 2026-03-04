EEUU ha atacado 1,700 objetivos; Irán responde

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.).- Agencias

Estados Unidos informó ayer, martes, que atacó más de 1,700 objetivos en las primeras 72 horas del conflicto en Irán y agregó que está empleando sus poderosos bombarderos B-52 contra la república islámica. Según el último balance del Comando Central del Ejército Estados Unidos (Centcom), responsable de la región de Oriente Medio, Washington ya ha alcanzado más de 1,700 objetivos en Irán desde que dio comienzo el sábado a la operación Furia Épica, nombre con el que se ha bautizado el operativo conjunto con Israel que, en las primeras horas de ataques, acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Mientras que Israel intensificó el martes sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Los ataques de Irán.-

Los bombardeos iraníes contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio han continuado, después de que en la víspera dos drones alcanzaran la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, donde provocaron un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin reportes de víctimas. EE.UU. anunció hoy el cierre temporal de esa embajada y de la de Kuwait, e instó a sus ciudadanos a abandonar catorce países de la región “por riesgos graves de seguridad".

787 muertos.-

En Irán, la Media Luna Roja iraní contabiliza 787 muertos desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos.

Mientras que en Líbano, bombardeos israelís han dejado 40 muertos y 246 heridos, según el Ministerio de Salud.

Objetivos de trump

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos. Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump dijo el lunes que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.