La hoja de ruta de Lopesan presentada en Berlín

En el marco de la ITB Berlín, Lopesan Hotel Group proyectó su visión de futuro ante la industria turística global, reafirmando un liderazgo que traspasa fronteras. La compañía impulsa su expansión con proyectos estratégicos en Punta Cana y Madrid, al tiempo que refuerza su apuesta por la excelencia en Meloneras, Gran Canaria.

La presencia del grupo en la capital alemana fue más que una participación comercial: representó una demostración de fidelidad hacia un mercado que el director general de la división hotelera, José Alba, definió como la piedra angular del “ADN alemán” de la compañía.

Con sede permanente en Berlín y un equipo de 40 profesionales encargados de gestionar los activos en Europa Central, la empresa gestiona actualmente cuatro hoteles y dos clínicas en Alemania, además de tres establecimientos de montaña en Austria.

Esta conexión con el mercado centroeuropeo se sustenta en más de seis décadas de relación, iniciada con los primeros turistas alemanes que descubrieron Gran Canaria y consolidada a finales de los años noventa con la adquisición estratégica del grupo IFA. Según Alba, esta integración cultural y operativa permite a Lopesan anticiparse a las demandas del viajero europeo.

Punta Cana: el agua como eje de una experiencia sensorial

Lopesan anunció en la feria su expansión en República Dominicana con la inauguración, en mayo de 2026, de un macrocomplejo en Playa Bávaro compuesto por:

Lopesan Caoba Lagoon Resort

Lopesan Serenity Bay

Lopesan Splash Cove Resort Spa & Casino

Los huéspedes tendrán acceso a The Boulevard, centro de ocio del Lopesan Costa Bávaro Resort.

El proyecto sumará más de mil nuevas habitaciones y representa una evolución del modelo de lujo del grupo, diseñado por HKS Architects, donde el agua y la naturaleza articulan toda la experiencia.

El complejo contará con una laguna central de 127 metros, tres cenotes artificiales nadables y diez cascadas. El interiorismo, desarrollado por la división ROAM de HKS, busca crear una experiencia sensorial inmersiva.

El Caoba Lagoon será el buque insignia con 554 habitaciones y 110,000 metros cuadrados de zonas verdes, integrando un centro de convenciones y acceso a un parque acuático. Serenity Bay ofrecerá 239 suites premium enfocadas en exclusividad, mientras que Splash Cove estará orientado al turismo familiar multigeneracional.

Madrid: reapertura del Hotel Miguel Ángel

En España, el grupo prepara la reapertura del Hotel Miguel Ángel, prevista para finales de 2026.

Ubicado en el barrio de Chamberí, el cinco estrellas gran lujo contará con diseño interior de Lázaro Rosa-Violán. El concepto girará en torno a la elegancia contemporánea con alma madrileña, evocando los antiguos palacetes y jardines del Paseo de la Castellana.

El hotel dispondrá de 241 habitaciones, incluida una suite presidencial de más de 116 metros cuadrados, 1,000 metros cuadrados de jardines interiores, un spa de 330 metros cuadrados y un lobby bar concebido como invernadero acristalado.

Gran Canaria: sostenibilidad y turismo familiar

En Gran Canaria, Lopesan ha invertido 210 millones de euros en la última década para renovar su portafolio y avanzar en sostenibilidad y energías renovables.

Actualmente ejecuta el proyecto “Family”, un complejo de 956 habitaciones en Meloneras con parque acuático propio, enfocado en turismo familiar de alta calidad.

Asimismo, avanza la renovación integral del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, reforzando el posicionamiento del grupo en el archipiélago.

Con esta estrategia presentada en Berlín, Lopesan consolida su expansión internacional y apuesta por un modelo de lujo sostenible e innovador.