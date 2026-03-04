La Romana busca un crecimiento sostenible: monitoreo acuíferos y ordenamiento territorial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana.– En un contexto de cifras históricas para el turismo dominicano, que cerró 2025 con 11.6 millones de visitantes y registró 1.2 millones solo en enero de 2026, la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo en el que el crecimiento esté condicionado por la sostenibilidad, el ordenamiento y la evidencia técnica.

Para Ana García-Sotoca, directora ejecutiva de la entidad, el límite del crecimiento no es únicamente geográfico. Sin embargo, en el caso de La Romana existe un factor determinante: cerca del 60 % del territorio forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, lo que impone restricciones naturales y exige mayor organización en la planificación.

Uno de los ejes más sensibles es el recurso hídrico. La AHRB realiza monitoreos trimestrales de la calidad del agua tanto en los pozos que suplen a los hoteles como en los del municipio, además de estudios para determinar la disponibilidad real de agua apta para el consumo. Esta política preventiva ha llevado al destino a tomar decisiones estratégicas, como no desarrollar campos de golf en la zona Bayahibe–Dominicus, con el fin de evitar presiones adicionales sobre los acuíferos.

“Para nosotros, lo más importante no es cuánto más podemos crecer, sino cómo crecemos sin bajar la calidad ni comprometer nuestros recursos. Por eso insistimos en estudios de capacidad de carga que orienten la toma de decisiones”, señaló García-Sotoca durante su participación en Expo Sostenible 2025.

La medición de la capacidad de carga, explicó, no se limita al componente ambiental. Se trata de un análisis integral que considera tres dimensiones: ambiental, operativa y social. Un ejemplo es la gestión de la visita a Isla Saona, cuya organización comienza en Bayahibe, tomando en cuenta el flujo vehicular, los horarios de salida y retorno, el manejo de residuos y la presión sobre los puntos de desembarque, con el objetivo de evitar la saturación, reducir riesgos y preservar la experiencia del visitante.

Para la AHRB, el desafío no es frenar el crecimiento, sino ordenarlo. La directora ejecutiva advirtió que cuando el ordenamiento territorial, la inversión turística y la gestión climática avanzan sin coordinación, se genera incertidumbre y costos correctivos que pueden afectar tanto a las comunidades como a los inversionistas.

De cara al futuro, el destino apuesta por elevar el valor agregado por visitante mediante el fortalecimiento del producto fuera del hotel, como la cultura, la naturaleza gestionada, la gastronomía y el deporte. Con esta visión, La Romana no solo participa del récord nacional de llegadas, sino que consolida un modelo que busca blindar su crecimiento a través de gobernanza, evidencia técnica y protección activa de sus activos naturales.