EEUU levantará construcciones militares en PR

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) para el año fiscal 2026, aprobada por el Senado, incluye millonarios proyectos de construcción militar en Puerto Rico, una isla clave en el marco de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, informó ayer que la NDAA autoriza 66.5 millones de dólares para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, una base militar en Aguadilla (noroeste). La medida también extiende hasta el 1 de octubre de 2026 la autorización para la construcción de talleres de ingeniería y mantenimiento en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas del Campamento Santiago (sur), un proyecto valorado en 14.5 millones de dólares.

La legislación, aprobada por el Senado y enviada al escritorio del presidente Trump para su firma, autoriza asimismo un aumento salarial del 3.8 % para todo el personal militar.