México ordena captura de Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, por presuntos vínculos criminales

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo (MUO), en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol), armas y drogas.

La orden figura en la causa penal 495/2025, derivada de la carpeta de investigación 928/2024, que también involucra a otras doce personas relacionadas con la organización delictiva.

El líder de la red y las detenciones recientes

Según documentos judiciales, Jacobo Reyes León, alias El Yaicob o El Lic, fue identificado como el presunto líder de la red, encargado de coordinar operaciones y recibir ganancias del contrabando de hidrocarburos y armas. Reyes León fue detenido el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

En el mismo expediente aparece Rocha Cantú, señalado como presunto vinculado a la red criminal y actual testigo colaborador de la FGR. Las autoridades investigan posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, aunque el caso continúa en etapa de investigación.

Antecedentes de la investigación

El pasado 26 de noviembre, la FGR confirmó públicamente que Rocha Cantú estaba bajo investigación por delitos relacionados con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. El anuncio se produjo un día antes de la salida del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Impacto en Miss Universo

En medio de este proceso judicial, la Organización Miss Universo anunció que trasladará su sede de México a Nueva York, ciudad donde operó durante décadas. La decisión se da mientras avanzan los procesos que involucran a Rocha Cantú y a la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, copropietaria de la organización.