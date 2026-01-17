EEUU sancionaría países no apoyen toma Groenlandia

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el viernes que podría castigar con aranceles a los países que no apoyen que Estados Unidos controle Groenlandia,.

Durante meses, Trump ha insistido en que EEUU debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del reino de Dinamarca, aliado de la OTAN. En un evento en la Casa Blanca sobre atención médica rural, Trump relató el viernes cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles sobre productos farmacéuticos. “Podría hacer eso con Groenlandia también”, dijo Trump. “Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Así que podría hacer eso”.

No había mencionado previamente el uso de aranceles para intentar forzar el tema. Mandatarios europeos han insistido en que sólo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre asuntos relacionados con el territorio.