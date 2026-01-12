El día que Haití se partió en dos: 16 años del devastador terremoto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El suelo se abría, las paredes se balanceaban y, en apenas 20 segundos, todo se volvió caos. Entre 220,000 y 300,000 personas murieron. Este 12 de enero se cumplen 16 años del terremoto que cambió para siempre a Haití.

A las 4:53 de la tarde del 12 de enero de 2010, un sismo de magnitud 7.0 estremeció el país caribeño, dejando miles de víctimas mortales y más de un millón de desplazados.

De acuerdo con la Defensa Civil, República Dominicana fue el primer país en brindar asistencia. Un equipo de rescatistas dominicanos logró salvar miles de vidas y llevar esperanza a un pueblo devastado.

El terremoto -el más fuerte registrado en la región en los últimos 200 años- dejó a más de 1.5 millones de personas sin hogar y desató una crisis humanitaria sin precedentes. Durante el primer año posterior al desastre, tormentas tropicales y un brote de cólera agravaron aún más la situación, causando nuevos daños y miles de muertes adicionales.

Internos en un centro de salud de Haití. Archivo

Según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la sacudida arrasó prácticamente toda la capital, Puerto Príncipe. El sismo también destruyó la sede de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y provocó la muerte de 101 funcionarios de la ONU, entre ellos Bertine Laroque, integrante del WFP.

De acuerdo con las Naciones Unidas, aún en 2026 unas 60,000 personas continuaban viviendo en campamentos para desplazados.

¿Por qué ocurren tantos terremotos en Haití?

Haití se encuentra sobre un complejo sistema de fallas geológicas producto del movimiento entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana.

Fotografía de archivo de la bandera nacional haitiana en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría Fotografía de archivo de la bandera nacional haitiana en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría Fotografía de archivo de la bandera nacional haitiana en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría

Como ocurre en otras zonas donde colisionan placas tectónicas, los límites de la placa del Caribe presentan una intensa actividad sísmica. En 2010, fue el deslizamiento súbito de una de estas fallas —la falla de Enriquillo— lo que desencadenó el desastre.

Situación actual

Dieciséis años después, Haití sigue sumido en una profunda crisis y azotado por la violencia de bandas armadas.

Las pandillas siguen en poder de Haití.

En noviembre de 2025, la Policía Nacional de Haití (PNH) se declaró en máxima alerta tras nuevas amenazas del líder de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien pidió a la población no salir de sus casas ante un inminente enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Más de 16,000 personas han muerto a causa de la violencia desde inicios de 2022, y más de 4,000 de esos homicidios se registraron en el primer semestre de este año, según cifras oficiales.

En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 30 de septiembre la creación de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (GSF), que ya ha iniciado operaciones en el país. Esta contará con hasta 5,500 efectivos policiales o militares, además de 50 civiles, con un mandato inicial de 12 meses.