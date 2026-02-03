Qué ha cambiado tras la captura de Nicolás Maduro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A un mes de la captura de Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense ejecutada el 3 de enero bajo la administración de Donald Trump, Venezuela transita un periodo de cambios que incluyen un nuevo liderazgo institucional, reformas legislativas y la reapertura gradual de las relaciones diplomáticas con otras naciones.

A continuación, presentamos un recuento de los hechos más relevantes:

Delcy Rodríguez juramentó como la nueva presidenta encargada de Venezuela

El cinco de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país.

Delcy Rodríguez

La juramentación se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la asunción de Rodríguez como jefa de Estado, alegando la “ausencia forzosa” de Maduro.

Al acto asistió como testigo el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario detenido.

Excarcelación de presos políticos

El jueves 22 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 99 detenidos durante las protestas de 2024, registradas tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

Las primeras liberaciones fueron confirmadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El primer grupo de excarcelados en Venezuela estuvo integrado por 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes de 17 años, quienes permanecían detenidos desde que fueron apresados por manifestarse contra el anuncio que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, pese a las evidencias de un presunto fraude electoral, certificadas por el Centro Carter.

(Foto de archivo) Manifestantes sostienen una pancarta en la que exigen la liberación de todos los presos políticos durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025.Fuente externa

Reforma de la Ley de Hidrocarburos

El 29 del referido mes, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que modifica el marco regulatorio del sector petrolero y reduce el control estatal impuesto durante los últimos 20 años.

Entre los cambios centrales figuran la flexibilización de las normas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros, la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y un esquema que permite un pago más directo de regalías al Estado venezolano. Según información oficial, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.

Parlamento de VenezuelaFuente externa

Reapertura de las relaciones diplomáticas

Asimismo, el Gobierno venezolano reactivó la presencia diplomática de Estados Unidos en el país y retomó las operaciones de transporte aéreo con la República Dominicana, como parte de una serie de ajustes en su política exterior.

Tambien, se informó que serán reactivados los servicios consulares dominicanos en Caracas y venezolanos en Santo Domingo, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes para atender a sus respectivas comunidades residentes.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque este cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.