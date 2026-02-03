El presidente de Irán busca “negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente de Irán dijo el martes que había dado instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores del país de “buscar negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, la primera señal clara de Teherán de que desea intentar negociar mientras las tensiones siguen siendo altas con Washington después de la sangrienta represión del país de Oriente Medio sobre las protestas nacionales el mes pasado.

El anuncio marcó un cambio importante para el presidente reformista Masoud Pezeshkian, quien había advertido ampliamente a los iraníes durante semanas que la agitación en su país había superado su control. También indica que el presidente recibió el apoyo del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, para las conversaciones que el clérigo de 86 años previamente había descartado.

Turquía había estado trabajando entre bastidores para que las conversaciones se llevaran a cabo allí a finales de esta semana, ya que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, viajará a la región. Los ministros de Exteriores de Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también han sido invitados a asistir a las conversaciones, si se llevan a cabo, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato ya que no tenía permiso para hablar con periodistas.

Sin embargo, queda por ver si Irán y Estados Unidos pueden llegar a un acuerdo, especialmente dado que el presidente Donald Trump ahora ha incluido el programa nuclear de Irán en una lista de demandas de Teherán en cualquier conversación. Trump ordenó el bombardeo de tres sitios nucleares iraníes durante la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio.

El presidente de Irán señala que las conversaciones son posibles

Escribiendo en X, Pezeshkian dijo en inglés y farsi que la decisión se tomó después de “solicitudes de gobiernos amigos en la región para responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos de negociaciones”.

“He dado instrucciones a mi ministro de Relaciones Exteriores, siempre que exista un entorno adecuado —uno libre de amenazas y expectativas irrazonables— de buscar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia”, expresó.

Estados Unidos aún no ha confirmado las conversaciones. Una agencia de noticias semioficial iraní informó el lunes —y luego eliminó el reporte sin explicación— que Pezeshkian había emitido esa orden al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, quien mantuvo múltiples rondas de conversaciones con Witkoff antes de la guerra de 12 días.

Asesor de Jamenei habla sobre el tema nuclear

El lunes por la noche, el canal satelital panárabe Al Mayadeen, que está afin al grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, transmitió una entrevista con Ali Shamkhani, un alto asesor de Jamenei en seguridad.

Shamkhani, quien ahora forma parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país y que en la década de 1980 lideró la Marina de Irán, vestía un uniforme naval mientras hablaba.

Sugirió que si las conversaciones se llevaban a cabo, serían indirectas al principio, para luego pasar a conversaciones directas si se alcanzara un acuerdo. Las conversaciones directas con Estados Unidos han sido durante mucho tiempo un tema político muy delicado dentro de la teocracia de Irán, con reformistas como Pezeshkian presionando para celebrarlas ante el rechazo de los conservadores.

Agregó que las conversaciones se centrarían únicamente en temas nucleares.

Cuando se le preguntó si Rusia podría recibir el uranio enriquecido de Irán como hizo en el acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con las potencias mundiales, Shamkhani desestimó la idea, diciendo que no había “razón” para hacerlo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Rusia había “ofrecido estos servicios durante mucho tiempo como una opción posible que aliviaría ciertos irritantes para varios países”.

“Irán no busca armas nucleares, no buscará un arma nuclear y nunca almacenará armas nucleares, pero la otra parte debe pagar un precio a cambio de esto”, dijo.

Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho que Irán es el único país en el mundo que enriquecía a ese nivel que no estaba armado con la bomba.

Irán ha estado rechazando las solicitudes del OIEA para inspeccionar los recintos bombardeados en la guerra de junio.

“La cantidad de uranio enriquecido sigue siendo desconocida, porque parte del stock está bajo escombros, y aún no hay proyecto para extraerlo, ya que es extremadamente peligroso”, dijo Shamkhani.

Witkoff viaja a Israel

Se espera que Witkoff se reúna el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios de seguridad israelíes, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre las conversaciones y habló bajo condición de anonimato.

Mientras esté en Israel, Witkoff se reunirá con el jefe del servicio de inteligencia Mossad y el jefe de Estado Mayor del ejército israelí, según otro funcionario que no estaba autorizado a hablar con los medios y habló bajo condición de anonimato.

Se espera que Israel solicite que cualquier acuerdo con Irán incluya la eliminación de uranio enriquecido del país, detener el enriquecimiento de uranio, limitar la creación de misiles balísticos y poner fin al apoyo a los grupos aliados de Teherán.

Sin embargo, Shamkhani rechazó en su entrevista renunciar al enriquecimiento de uranio, un gran obstáculo en conversaciones anteriores con Estados Unidos. En noviembre, Araghchi dijo que Irán no estaba realizando enriquecimiento en el país debido al bombardeo estadounidense de los sitios nucleares.

Witkoff viajará a Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, más tarde en la semana para conversaciones sobre Rusia y Ucrania, dijo el funcionario.

“Tenemos conversaciones en curso con Irán, veremos cómo resulta todo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el lunes. Cuando se le preguntó cuál era su umbral para la acción militar contra Irán, se negó a dar detalles.

“Me gustaría ver un acuerdo negociado”, dijo Trump. “En este momento, estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si pudiéramos llegar a algo, sería genial. Y si no podemos, probablemente sucederían cosas malas”.

Mike Pompeo, un conservador respecto a Irán que sirvió como director de la CIA y secretario de estado en el primer mandato de Trump, dijo que era “inimaginable que pueda haber un acuerdo”.

“Creo que pueden llegar a algún conjunto de entendimientos”, dijo Pompeo en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái. “Pero pensar que hay una solución a largo plazo que realmente proporcione estabilidad y paz a esta región mientras el ayatolá siga en el poder es algo por lo que rezo pero que encuentro inimaginable”.

También el martes, un barco que navegaba por el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico, dijo haber sido contactado por radio “por numerosos pequeños buques armados”, dijo el centro de Operaciones Comerciales Marítimas, dependiente del Ejército británico.

No se proporcionó información identificativa sobre el buque, que continuó hacia el golfo Pérsico. La posición del incidente parecía estar en aguas territoriales iraníes, donde las autoridades habían advertido sobre unas maniobras naval de la Guardia Revolucionaria paramilitar en los últimos días.