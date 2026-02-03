En videos y fotos: ¿Cómo se encuentra Valle Nuevo con el frío intenso que sacude al país?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El frío se ha sentido en República Dominicana por la incidencia de un sistema frontal en el canal de la Mona. Mientras en la capital muchos desempolvan abrigos, en las zonas más elevadas del país las temperaturas han descendido hasta 7.4 grados Celsius en sectores del Parque Nacional Valle Nuevo, donde la niebla y la humedad han marcado el pulso.

Así lo confirmó al periódico Hoy Julio César de los Santos Bueno, administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, quien detalló los registros por sectores.

Niebla y humedad se apoderan de Valle NuevoFoto cedida al HOY por Julio Cesar de los Santos Bueno, Administrador Parque Nacional Valle Nuevo

Temperaturas al amanecer

Constanza: 12 °C.

Valle Nuevo: 9.9 °C.

Alto Bandera: 7.4 °C.

La Pirámide: 8 °C.

Temperaturas actuales

Constanza: 14.2 °C.

Valle Nuevo: 14.7 °C.

Alto Bandera: 10.8 °C.

La Pirámide: 11 °C.

“Aquí en Constanza la gente se mantuvo con abrigos puestos todo el día y la noche”, comentó.

De los Santos Bueno explicó que el comportamiento del clima a las 4:39 de la tarde de ayer, en el sector Rancho en Medio del Parque Nacional Valle Nuevo, estuvo marcado por alta humedad y una densa niebla.

“Esas condiciones de densa niebla se mantuvieron todo el día, sin dar paso a la presencia de un mínimo rayo de sol y permaneciendo una temperatura de 12 °C”, detalló.

Indicó que este martes amaneció nublado, aunque sin presencia de niebla, con una temperatura de 9.9 °C a las 7:36 de la mañana, la cual ascendió posteriormente hasta 15 °C.

El administrador del parque explicó que la alta humedad ambiental ha impedido descensos más drásticos en las temperaturas.

“Cuando hay mucha humedad en el ambiente, es muy difícil se registren descensos fuertes, contrario a cuando el cielo de mantiene despejado todo el día, sol radiante y sin corrientes de vientos, ahí sí que se crean las condiciones para temperaturas muy bajas.”, señaló.

Termómetros en Valle NuevoFoto cedida al periódico HOY por Julio Cesar de los Santos Bueno, Administrador Parque Nacional Valle Nuevo

Precisó que, en lo que va de la temporada frontal, en Valle Nuevo se han registrado temperaturas de hasta -7.3 °C.

Heladas del 28 y 29 de eneroFoto cedida al periódico HOY por Julio Cesar de los Santos Bueno, Administrador Parque Nacional Valle Nuevo

Asimismo, el miércoles 28 de enero de 2026 se reportaron -0.5 °C, suficientes para generar un revestimiento blanco sobre la vegetación de pajones y gramíneas en el entorno de La Pirámide y Rancho en Medio.

Heladas del 20 y 29 de eneroFoto cedida al periódico HOY por Julio Cesar de los Santos Bueno, Administrador Parque Nacional Valle Nuevo

Al día siguiente, 29 de enero, se registró una temperatura de -1 °C en las cercanías de La Pirámide y el Valle de los Frailes, dentro del Parque Nacional Valle Nuevo.

Tras estas dos heladas, explicó, el aumento de la humedad ambiental ha impedido nuevos registros extremos de bajas temperaturas