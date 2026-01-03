El Caribe en la mira: EE.UU. mantiene alerta tras la captura de Nicolás Maduro

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Palm Beach (EE.UU.), 3 ene (EFE).- El amplio despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico permanecerá en la región "en alto estado de alerta" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este sábado el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

