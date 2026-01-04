CELAC dividida por operación militar en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso, confirmaron a EFE fuentes conocedoras de su desarrollo.

Los participantes en el encuentro no tenían, de acuerdo con estas mismas fuentes, mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como sobre el bombardeo de varias instalaciones militares del país.

La reunión de carácter ministerial y urgente fue solicitada el sábado por el Gobierno brasileño y se realizó por videoconferencia.

La CELAC, cuya presidencia pro tempore ostenta Colombia, reúne a todos los estados de Latinoamérica y, por tanto, en ella participan gobiernos que se han expresado de forma diametralmente opuesta sobre la operación militar.

Por un lado, en el campo de la derecha, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro, a quien tacharon de "narcoterrorista", en línea con el vocabulario usado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Del otro lado, en las filas de la izquierda, los líderes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, condenaron la acción.

Lula, presidente de la mayor potencia regional, afirmó el sábado que la operación militar "cruzaba una línea inaceptable" y representaba una "afrenta gravísima a la soberanía" de Venezuela.

Además, Lula dijo que la ONU debe dar una respuesta "vigorosa" a los acontecimientos y aseguró que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".

Al mismo tiempo, la Cancillería brasileña reconoció a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como líder interina en ausencia del presidente.

Maduro y su esposa fueron trasladados a EE.UU., donde responderán en los tribunales a acusaciones de participación en el narcotráfico, según el Gobierno estadounidense.EFE