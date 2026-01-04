Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

El serbio denuncia problemas de gobernanza 

Novak Djokovic rompe con la PTPA y cuestiona su gestión

Novak Djokovic con la medalla dorada Paris 2024

Lency Alcántara

El tenista serbio Novak Djokovic informó este domingo, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, que ha decidido retirarse por completo de la Professional Tennis Players Association (PTPA).

Djokovic explicó que su decisión responde a “preocupaciones constantes sobre la transparencia, la gobernanza y la manera en que su voz e imagen han sido representadas” dentro de la entidad.

La PTPA fue creada en 2020 por el propio Djokovic junto al canadiense Vasek Pospisil, con el objetivo de dar mayor representación a los jugadores en las decisiones del circuito profesional. La salida del número uno del mundo supone un giro significativo en la relación entre los tenistas y las estructuras de poder del deporte.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

