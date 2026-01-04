Novak Djokovic rompe con la PTPA y cuestiona su gestión

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El tenista serbio Novak Djokovic informó este domingo, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, que ha decidido retirarse por completo de la Professional Tennis Players Association (PTPA).

Djokovic explicó que su decisión responde a “preocupaciones constantes sobre la transparencia, la gobernanza y la manera en que su voz e imagen han sido representadas” dentro de la entidad.

La PTPA fue creada en 2020 por el propio Djokovic junto al canadiense Vasek Pospisil, con el objetivo de dar mayor representación a los jugadores en las decisiones del circuito profesional. La salida del número uno del mundo supone un giro significativo en la relación entre los tenistas y las estructuras de poder del deporte.