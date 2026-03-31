Cuba se apresta a recibir un barco con petróleo de Rusia

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LA HABANA.- AP

Cuba se aprestaba el lunes a recibir 730,000 barriles de petróleo luego de que, en un giro a su cerco energético a la isla, Estados Unidos permitió el paso de un buque ruso con el combustible.

La isla no recibe suministros de combustible desde enero, lo que ha agudizado una profunda crisis económica que ha dejado a la población sumida en largos apagones y en medio de un fuerte desabastecimiento de alimentos y medicinas.

El buque ruso Anatoly Kolodkin "navega por aguas al norte de Cuba con destino al puerto de Matanzas a donde arribará en las próximas horas”, dijo un locutor de la televisión estatal de la isla.

Matanzas, al noroeste de la isla, es uno de los puntos estratégicos para la recepción de crudo importado. Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita y debe adquirir el resto.

“Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la isla que buscan asfixiar el suministro de crudo”, dijo el portal oficial Cubadebate al dar a conocer la noticia.