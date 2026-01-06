Historias de inmigrantes venezolanos que sueñan con regresar: "Estar con mis hijos es lo que más anhelo”

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El Centro de salud Las Margaritas atiende entre 60 y 100 pacientes venezolanos al día. Está ubicado en el corregimiento de Las Paradas, el primer pueblo que pisan los inmigrantes al cruzar el principal paso fronterizo. Lo manejan la Cruz Roja Colombiana, el proyecto HOPE y Profamilia.

Algunos vienen desde hace años. Entre ellos se encuentra, Doris Cuevas, que trabaja como empleada doméstica en Colombia, mientras sus hijos viven en Venezuela. “Cuando voy a mi casa, me siento como extraña, como si fuese más bien de visita. Tengo un niño de 10 años y yo voy para allá y él llora mucho porque yo me tengo que venir. Estar con mis hijos, compartir con mis hijos, es lo que más anhelo”, cuenta.

“No pudimos dormir toda la noche”

En Cúcuta la comunidad venezolana festejó la detención de Nicolás Maduro en el Malecón. Lorena Martínez era abogada en Venezuela, pero aquí trabaja como costurera. “Personas que venían manifestando, tenían la orden de llevárselas detenidas, por eso es que las calles de Venezuela, después de que hubo la extracción, estaban solas. Nosotros sí podíamos celebrar, no pudimos dormir toda la noche, celebrando al siguiente día…”, enfatiza.

“Muchos somos los que vamos a regresar porque Venezuela, gracias al presidente de Estados Unidos, va a tener una buena economía. Va a haber inversionistas en Venezuela”, subraya Lorena.

Sin embargo, sueñan con cautela. Como Ana Tiamo, temen que el sistema no cambie de la noche a la mañana. Ella por ejemplo no deja sus opiniones en el celular: “Borro todo. Sino simplemente no viajo con teléfono. Porque se fue pero estamos en el mismo régimen”, dice.

Mas de 2,8 millones de venezolanos viven en Colombia, con más de 300.000 solo en este departamento.