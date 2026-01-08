¿Qué mirada tiene la diáspora venezolana de España sobre lo que pasa en su país de origen?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Algunos se fueron de Venezuela hace apenas unos años, otros hace varias décadas, pero todos viven con el mismo interés cada nueva noticia, cada detalle desde la intervención de Estados Unidos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

A 7.000 kilómetros de su país, los venezolanos y venezolanas se preguntan lo mismo que si estuvieran allí: ¿qué pasará mañana?

“Esto va a ser un proceso”

Por lo pronto, así es como vivió Héctor la captura de Maduro: “Estaba justamente en casa de amigos venezolanos por las fiestas y obviamente la felicidad fue de saltos y abrazos y hasta ciertas lágrimas”, cuenta.

Como Héctor, María piensa que, si esto lleva a un cambio en Venezuela, éste no llegará de la noche a la mañana. “El caso de Venezuela lo podemos tener como una similitud: es una persona que al cabo de 26 años engordó 200 kilos y pretende que en una semana llevarse otra vez a 50 kilos. No, esto va a ser un proceso. El 2026 va a ser un año muy difícil”, estima.

“A lo mejor vale la pena”

Es solo el principio del plan de Estados Unidos para hacerse con el control del petróleo del país caribeño y, de lo económico, pasar al plano político con unas nuevas elecciones.

“Las cosas no son gratis. A lo mejor el precio que tenemos que pagar los venezolanos es que a lo mejor los americanos se queden con una gran parte de la riqueza que hay en Venezuela. Si a cambio de poner orden, de poner justicia, de que las cosas funcionen, a lo mejor vale la pena”, comenta por su parte José.

Tras 20 años fuera de su país y con una vida bien asentada en España, José no se plantea volver. María sí lo haría, pero con una condición: “Qua ya yo vaya con un trabajo seguro. También es cierto que aquí ya tenemos una comunidad de venezolanos. Entonces, claro, ese apego, al menos yo, lo he llevado bastante bien”, afirma.

Al igual que la expectación, la diáspora venezolana sigue creciendo. Y a pesar de la distancia, siguen la situación lo más de cerca posible.