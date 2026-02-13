El papa nombra a monseñor Jude Thaddeus Okolo como nuncio apostólico en Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha designado a monseñor Jude Thaddeus Okolo como nuevo Nuncio Apostólico en Haití, según comunicó el Padre Claude Eric Andriamirado, Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en Puerto Príncipe. El anuncio fue dirigido oficialmente a la Iglesia Católica este miércoles.

Monseñor Okolo nació el 18 de diciembre de 1956 en Kano, Nigeria. Fue ordenado sacerdote en 1983 y pertenece a la diócesis de Nnewi. Además, cuenta con formación académica en Derecho Canónico.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1990 y desempeñó funciones en diversas representaciones pontificias alrededor del mundo, incluyendo Sri Lanka, Haití, las Indias Occidentales, Suiza, la República Checa y Australia.

A lo largo de su trayectoria ha sido nombrado nuncio apostólico en varios países, entre ellos la República Centroafricana, Chad, República Dominicana, Irlanda y la República Checa, acumulando una amplia experiencia diplomática dentro de la Iglesia.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, Monseñor Max Leroy Mésidor, expresó su satisfacción por la designación. Destacó el conocimiento previo que el nuevo nuncio tiene del país y manifestó su esperanza de que su experiencia fortalezca las relaciones con la Santa Sede y apoye la misión de la Iglesia en medio de la difícil situación que vive Haití.