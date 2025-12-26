Venezuela libera a 99 presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Las autoridades venezolanas anunciaron el jueves la excarcelación de 99 detenidos durante las protestas de 2024 tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, informó el ministerio penitenciario.

Las primera liberaciones habían sido confirmadas durante el día jueves por organizaciones defensoras de derechos humanos. Las excarcelaciones han ocurrido durante varias horas, mientras los familiares de detenidos insisten en llamar a una amnistía general.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el gobierno venezolano, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

El primer grupo de excarcelados en Venezuela incluyó a 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes de 17 años de edad que permanecían detenidos desde que fueron apresados por manifestar contra el anuncio que dio a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de las evidencias que afirman hubo fraude electoral, certificadas por el Centro Carter.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización de familiares de detenidos, informó que las excarcelaciones comenzaron durante la madrugada de este 25 de diciembre, hora local. El número de beneficiados fue creciendo durante el resto de la jornada.

"No son totalmente libres"

Más tarde, la ONG Foro Penal informó que también había salido de prisión Marggie Orozco, una médico que fue detenida ocho días después de aquellas elecciones de julio de 2024 y condenada en noviembre pasado a 30 años. La pena máxima le fue impuesta por traición a la patria e incitación al odio, por haber llamado a votar en contra de Maduro y responsabilizarlo por la crisis venezolana en un grupo de Whatsapp. Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó más temprano el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

“Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", señaló Andreína Baduel, al frente del Clippve, en referencia a medidas de libertad condicional que obliga a muchos de los excarcelados a presentarse con regularidad en tribunales.

Según el relato de familiares, 60 de los excarcelados estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

El 24 de diciembre, la organización Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba en 1.085 la cantidad de presos políticos en Venezuela, incluyendo varios extranjeros.

Las excarcelaciones ocurren en momentos de una escalada entre Venezuela y Estados Unidos que desplegó desde agosto una inusual flota en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Maduro señala que las maniobras buscan forzar un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano.