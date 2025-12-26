Nuevo director del Hospital Darío Contreras: "Que los pacientes sepan que no mendigan servicios"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El doctor Joselin Valdez Offrer tomó posesión este viernes como nuevo director del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.

Valdez Offrer fue juramentado por el director del Servicio Regional de Salud Ozama, doctor Edisson Féliz.

Previo a su designación, Valdez Offrer se desempeñaba como subdirector operativo del Hospital Darío Contreras, establecimiento donde ha ofrecido servicios desde el 2009, ocupando funciones como jefe de Residencia Médica, gerente de Ortopedia y subdirector médico.

Valdez Offrer es un cirujano ortopeda, con 20 años de experiencia en el ejercicio de la medicina. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con probada competencia en la gestión de servicios de salud del sector público, conocimientos que contribuirán al fortalecimiento de la atención en este hospital traumatológico.

Al quedar juramentado, el doctor Joselin Valdez Offrer se comprometió a continuar con el fortalecimiento de la mejora continua de los servicios y la atención a los usuarios para que siempre sea ofrecida con calidad, calidez y de manera oportuna.

“Mi meta es que todo el que acuda a algún servicio en este centro, se le brinde la respuesta oportuna y que los pacientes sepan que no mendigan servicios, sino que es un derecho que les asiste. Lo que más placer me da es poder ayudar a alguien que lo necesita, y lo vamos a hacer desde esta posición, expresó.

El galeno sostuvo que uno de sus objetivos será trabajar en la concienciación de todo el personal del recinto de salud a los fines de que el usuario que asista en busca de asistencia se sienta complacido con el buen trato.

Según señaló, el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras atiende cada día alrededor de 200 a 250 emergencias, se ingresan entre 30 y 40 pacientes y operan entre 35 y 40 personas.

El doctor Joselin Valdez sustituye al doctor César Roque, quien se desempañó por cinco años en el cargo.