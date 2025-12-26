Donald Trump lanza ataque "poderoso y mortal" contra ISIS para proteger a cristianos en Nigeria

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción América (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su país lanzó un ataque «poderoso y mortal» contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámmico (EI) en Nigeria que han estado atacando «cristianos inocentes».

«Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria», publicó Trump en su red Truth Social.

En la comunicación, Trump expresa: «Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo».

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron «numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer», describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom) los ataque contra campamentos de supuestas milicias afiliadas el Estados Islámico (EI) provocaron «múltiples» víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

«El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación en contraterrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes», indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

«El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir… Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!», publicó Hegseth en X.

Nigeria confirma el ataque

El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Nigeria confirmaron este viernes el lanzamiento de un ataque aéreo conjunto con EE.UU. contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste del país africano.

«Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria», declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

«Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales», explicó Uba en un comunicado.

Por su parte, el ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló que habló con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, antes del ataque.

«Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV.

«Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas», precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.

El asesinato de cristianos en Nigeria

El pasado noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta «masacre» de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como «de especial preocupación» (categoría reservada para las naciones implicadas en «graves violaciones de la libertad religiosa») y amenazó con una posible intervención militar.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días del 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800.

«Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos», aseguró el jueves el mandatario norteamericano.