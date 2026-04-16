Zoe Saldaña
Cómo se eligen las 100 personas más influyentes de TIME
El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que inciden en la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.
La revista TIME publicó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que figura la actriz de origen dominicano y ganadora del Óscar, Zoe Saldaña.
A propósito del listado, así es como se eligen sus integrantes:
De acuerdo con la publicación, no existe una única métrica para definir la influencia.
A lo largo del año, los editores debaten quiénes deben formar parte del ranking, tomando en cuenta las historias que están dando forma al mundo y las personas que las protagonizan.
“Algunas son muy conocidas, otras solo dentro de sus respectivos campos”, explican.
Para la selección, la revista consulta a reporteros, editores y fuentes en distintas partes del mundo, además de evaluar recomendaciones que reciben de manera constante.
El Mundo
Zoe Saldaña, entre los 100 más influyentes de 2026
EFE
“Sospechamos que pocas personas conocerán a las 100 personas. Creemos que ese es parte del atractivo de la lista TIME100”, sostienen.
El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que inciden en la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.
La clasificación se organiza en seis categorías: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.
Este año, entre los nombres destacados figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.