Cómo se eligen las 100 personas más influyentes de TIME

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La revista TIME publicó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que figura la actriz de origen dominicano y ganadora del Óscar, Zoe Saldaña.

A propósito del listado, así es como se eligen sus integrantes:

De acuerdo con la publicación, no existe una única métrica para definir la influencia.

A lo largo del año, los editores debaten quiénes deben formar parte del ranking, tomando en cuenta las historias que están dando forma al mundo y las personas que las protagonizan.

“Algunas son muy conocidas, otras solo dentro de sus respectivos campos”, explican.

Para la selección, la revista consulta a reporteros, editores y fuentes en distintas partes del mundo, además de evaluar recomendaciones que reciben de manera constante.

“Sospechamos que pocas personas conocerán a las 100 personas. Creemos que ese es parte del atractivo de la lista TIME100”, sostienen.

El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que inciden en la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.

La clasificación se organiza en seis categorías: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.

Este año, entre los nombres destacados figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.