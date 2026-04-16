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Zoe Saldaña

Cómo se eligen las 100 personas más influyentes de TIME

El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que inciden en la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.

Portada de TIME100

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Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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La revista TIME publicó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que figura la actriz de origen dominicano y ganadora del Óscar, Zoe Saldaña.

A propósito del listado, así es como se eligen sus integrantes:

De acuerdo con la publicación, no existe una única métrica para definir la influencia.

A lo largo del año, los editores debaten quiénes deben formar parte del ranking, tomando en cuenta las historias que están dando forma al mundo y las personas que las protagonizan.

Algunas son muy conocidas, otras solo dentro de sus respectivos campos”, explican.

Para la selección, la revista consulta a reporteros, editores y fuentes en distintas partes del mundo, además de evaluar recomendaciones que reciben de manera constante.

“Sospechamos que pocas personas conocerán a las 100 personas. Creemos que ese es parte del atractivo de la lista TIME100”, sostienen.

El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que inciden en la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.

La clasificación se organiza en seis categorías: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.

Este año, entre los nombres destacados figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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