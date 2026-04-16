Obispos dominicanos respaldan llamado a la paz del papa León XIV

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su respaldo al llamado a la paz del León XIV, a través de una carta, en la que también manifiestan su solidaridad y comunión con el líder de la Iglesia católica en medio del actual contexto internacional.

En la misiva enviada este 15 de abril de 2026, los obispos dominicanos destacaron el mensaje del Evangelio: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9), al tiempo que se unieron al clamor del pontífice por el cese de los conflictos y la promoción del diálogo.

“La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) se une a su clamor en el llamado a la paz y, a la vez, eleva su oración a Dios Todopoderoso para que le llene de fortaleza, en el anuncio valiente del Evangelio”, expresa el documento.

Los religiosos señalaron que, en medio de un escenario global marcado por tensiones, la voz del papa resuena como un llamado a deponer las armas y a construir caminos de entendimiento entre las naciones. Asimismo, resaltaron la responsabilidad del pontífice como Sucesor de Pedro, al tiempo que reconocieron los desafíos de su misión pastoral.

En ese sentido, la CED reafirmó su respaldo institucional y espiritual, subrayando que el pueblo dominicano se mantiene en oración y comunión con sus pronunciamientos.

“Cuenta con nuestra solidaridad, oración y comunión, así como el total y categórico rechazo a todos los poderes terrenales que pretenden silenciar su voz profética o tergiversar su mensaje”, indicaron.

La carta concluye con un mensaje de aliento al pontífice, citando el Evangelio de Juan: “En el mundo tendrán luchas, pero tengan confianza en mí, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).