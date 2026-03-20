Emergencia médica lleva al actor Chuck Norris al hospital en Hawái

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Los Ángeles (EE.UU.), 19 mar (EFE).- El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.

Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de 'Delta Force' (1986) a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel".

Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon' (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger' (1993).

Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet. EFE