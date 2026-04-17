Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Netflix le quedará chiquito? El pelotero dominicano Julio Rodríguez entregó este jueves “de manera voluntaria” la memoria en la que habría guardado los videos que grabó durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque la cuenta oficial de la selección dominicana no confirmó que se trate de ese material audiovisual, la fanaticada no dudó en sacar sus propias conclusiones. En un video difundido en redes sociales, se observa al jardinero de Grandes Ligas entregando la que ya muchos consideran una “joya” para los fanáticos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de comentarios apuntan a lo mismo: todos quieren ver “el documental” de “Julio Camarita”, como han bautizado al jugador por su rol improvisado detrás de cámara.

¿Netflix se queda corto? Julio Rodríguez entrega videos del Clásico y desata expectativa

Y es que durante el torneo, Rodríguez no solo brilló en el terreno, también se convirtió en una especie de cronista del equipo. Cámara en mano, captó momentos inéditos dentro y fuera del terreno de juego, desde bromas en el camerino hasta palabras de motivación entre compañeros.

Como si fuera poco, también se animaba a hacer preguntas, generando escenas espontáneas que hoy despiertan aún más la curiosidad de los seguidores.

Julio CamaritaMLB

Dentro del campo, su protagonismo tampoco pasó desapercibido. Se recuerda que Rodríguez fue clave en uno de los momentos más emocionantes del torneo, al atrapar un batazo que parecía convertirse en cuadrangular durante la semifinal ante Estados Unidos.

La jugada levantó a los fanáticos de sus asientos y reafirmó su talento defensivo, manteniendo a la selección dominicana en la pie de lucha.