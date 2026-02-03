Enviado EEUU y canciller de Irán se reunirán este viernes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la República Islámica, informó este lunes el portal Axios.

Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un funcionario estadounidense al citado medio digital. Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido con un ataque contra Irán si no se alcanza previamente un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

De acuerdo con Axios, la reunión es resultado de los esfuerzos de mediación realizados en los últimos días por diplomáticos turcos, egipcios y cataríes. Y e l presidente del país, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir las negociaciones con Trump.