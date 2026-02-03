¿Qué provocó el incendio en la sede del Sistema 9-1-1 esta madrugada?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El incendio registrado la madrugada de este martes en el área de despacho de la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, ubicada en la Zona Metropolitana, y que dejó seis personas afectadas, fue provocado por una falla eléctrica.

Así lo informó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, quien explicó que el edificio ya fue entregado al coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, director del Sistema 9-1-1, para que puedan habilitar las áreas no afectadas.

“El departamento técnico ya hizo la investigación y determinamos que fue causado por los conductores eléctricos que alimentan de energía la iluminación del área del despacho”, manifestó Frómeta Herasme.

Señaló que la notificación fue realizada a través del mismo despachador que opera habitualmente en el sistema, lo que permitió una respuesta inmediata.

“Inmediatamente enviamos unas ocho unidades; unos 90 bomberos participaron en la extinción y luego remoción de los ecólogos”, agregó el funcionario.

Detalló que el fuego fue controlado tras aproximadamente una hora y 20 minutos de trabajo continuo, logrando sofocar por completo el siniestro.