No solo frío: estas son las consecuencias del clima inestable que afecta a República Dominicana

La República Dominicana se mantiene bajo los efectos de un sistema frontal ubicado en el canal de la Mona, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), situación que ha provocado un descenso en las temperaturas, lluvias y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

A este escenario se suman los efectos indirectos del llamado “ciclón bomba” que afecta a Estados Unidos, fenómeno que también influye en las condiciones climáticas locales.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud advirtió que estas condiciones atmosféricas no solo obligan a sacar los abrigos, sino que también representan riesgos para la salud y la seguridad de la población.

La entidad explicó que el frío y la humedad pueden agravar afecciones respiratorias como asma, bronquitis y alergias; provocar dolores de cabeza y migrañas; aumentar los dolores articulares, así como generar estrés, ansiedad y dificultades para dormir.

Por lo que, si en los últimos días has experimentado algunos de estos síntomas, podrían estar directamente relacionados con las condiciones del clima.

Riesgos asociados

Salud Pública detalló que durante estos eventos también se incrementan los riesgos de:

Lesiones por caída de árboles, techos u objetos

Inundaciones y deslizamientos de tierra

Ahogamientos en ríos y cañadas crecidas

Electrocuciones por cables eléctricos o uso inadecuado de generadores

Asimismo, tras las lluvias pueden aparecer enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika y chikungunya, así como leptospirosis. También se reportan problemas de salud mental, como ansiedad e insomnio, y casos de gastroenteritis aguda por el consumo de agua no potable.

Los grupos más vulnerables ante estas condiciones son los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes residen en zonas de alto riesgo.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud exhortó a la población a permanecer en lugares seguros durante las lluvias y los vientos; evitar cruzar calles, ríos o cañadas inundadas; consumir agua potable o hervida; mantener a mano los medicamentos de uso habitual y seguir de cerca las alertas emitidas por las autoridades.