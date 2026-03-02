Fue a la Policía y confesó que había matado a su casera

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid.- La Policía Nacional detuvo este lunes en Madrid a un joven de 20 años de nacionalidad venezolana que acudió a una comisaría de la ciudad y confesó haber matado a su casera, una mujer de 31 años.

El joven se presentó en una comisaría del distrito madrileño de Carabanchel a primera hora de este lunes para confesar el crimen.

Posteriormente, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, varios agentes hallaron a una mujer sin vida con signos de violencia en un domicilio de la calle Oropéndola de Madrid, donde agentes de Científica y el Grupo VI de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.

Los servicios sanitarios requeridos por la Policía solo pudieron confirmar la muerte de la mujer a su llegada al domicilio.

Se desconoce por el momento si en la vivienda residían ambos, casera e inquilino, o por el contrario solo estaba habitada por uno de los dos.