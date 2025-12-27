Más de 1.5 millones de dominicanos afectados por tormenta de nieve EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Más de 1.5 millones de dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, entre millones de otras etnias, se han vistos afectados por la tormenta de nieve que azota estos lugares desde la noche de este viernes y permanecerá hasta el mediodía de hoy sábado, según pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La gobernadora de NY, Kathy Hochul, al igual que la gobernadora interina de NJ, Tahesha Way, declararon emergencia por la severa tormenta de nieve.

Un total de 1,364 vuelos habían sido cancelados y 4,267 retrasados hasta la madrugada del viernes, según el sitio web FlightAware.

Los aeropuertos John F. Kennedy (NY); Newark (NJ); los Internacionales de Filadelfia (PHL); el Logan (BOS) en Boston; y O'Hare (ORD) en Chicago, entre los más afectados.

Por los mismos viajan miles de dominicanos a diario, cientos de ellos se proponen volar a su natal República Dominicana por motivos navideños.

NYC, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Los equipos de saneamiento trabajan sin cesar desde anoche, tratando de limpiar carreteras, calles y avenidas, esparciendo sal en las diferentes vías y los carriles para bicicletas.

NYC permanece bajo alerta meteorológica invernal. La alerta se extiende por el sureste de Nueva York, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut.

«Viajar podría ser muy difícil», advirtió el servicio meteorológico, debido a las carreteras cubiertas de nieve y la visibilidad reducida por la nieve caída, además, de resbaladizas.