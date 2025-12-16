150 millones de raciones de comida gratis a estudiantes de Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las 4,802 escuelas del estado de NY, con más de 2.4 millones de estudiantes, incluyendo las 1,800 en la Gran Manzana con cerca de un millón de ellos, han servido 150 millones de raciones de comida gratis desde el inicio del programa de alimentación universal, tras el comienzo del año académico en septiembre.

En el sistema de escuelas públicas de NYC, el más grande de los Estados Unidos, hay decenas de miles de estudiantes dominicanos y otra gran cantidad en el resto de las 61 ciudades que conforman el estado.

Los estudiantes tienen acceso a desayuno y almuerzo gratuitos, y la oficina de la gobernadora indicó que las escuelas de todo el estado sirven más de 2,5 millones de comidas gratuitas por día escolar.

Se estima que el programa ahorra a las familias 165 dólares por niño al mes en gastos de alimentación, y contribuye a mejorar el aprendizaje, las calificaciones y la asistencia escolar, y garantiza que cada estudiante reciba la nutrición necesaria para su desarrollo, sin importar su situación económica, ha declarado la gobernadora Kathy Hochul.

El programa de comidas escolares universales se incluyó en el presupuesto estatal aprobado por los legisladores, con una asignación de 340 millones de dólares.

El programa exige que todos los distritos escolares, las escuelas chárteres y las privadas que participan en el programa nacional de almuerzo y desayuno escolar proporcionen desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos de sus familias.