Estos son los precios del concierto de Juan Luis Guerra en Santiago

El legendario cantautor dominicano Juan Luis Guerra llegará a Santiago el próximo 21 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto sin precedentes en el Estadio Cibao, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Los precios de las boletas oscilan entre RD$ 2,400 a 19,200 pesos.

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400

Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial tuboleta.com.do.

El público del Cibao podrá disfrutar de una noche inolvidable con un recorrido por la extraordinaria trayectoria musical del artista, interpretando éxitos que han marcado generaciones como Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, La bilirrubina y Visa para un sueño, junto a otras composiciones que reflejan la vigencia y excelencia de su propuesta artística.

El concierto contará con una producción de alto nivel, una puesta en escena cuidadosamente diseñada y la calidad musical que caracteriza cada presentación del artista, consolidando al Estadio Cibao como un escenario clave para los grandes espectáculos en el país.