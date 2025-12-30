Para el 2026 habrá 11 días feriados en EUA y 12 en República Dominicana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En los Estados Unidos residen 2,398,009 dominicanos, según el último censo del INDEX, quienes para el 2026 se verán impactados de 11 días feriados.

Jueves 1° de enero - Año Nuevo. Lunes 19 - Aniversario de Martin Luther King Jr. Lunes 16 de febrero - Día de los Presidentes. Lunes 25 de mayo - Memorial Day. Viernes 19 de junio - Juneteenth. Sábado 4 de julio - Día de la Independencia. Lunes 7 de septiembre - Día del Trabajo. Lunes 12 de octubre - Columbus Day y Día de los Pueblos Indígenas. Miércoles 11 de noviembre - Día de los Veteranos, y jueves 26 - Thanksgiving Day. Viernes 25 de diciembre - Navidad.

Estas fechas tienen un impacto particular, modifican horarios laborales, servicios públicos, transporte y hasta la dinámica económica de NYC.

La ley federal establece que los días festivos deben pagarse normalmente a empleados de tiempo completo y parcial.

En la República Dominicana, el Ministerio de Trabajo informa que los días feriados durante el año 2026 son 12, dando cumplimiento a la Ley 139-97, sobre traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes.

El jueves 1ro. de enero, Año Nuevo, no se cambia; el martes 06, día de los Santos Reyes, se trabaja y el feriado de cambia para el lunes 05; el miércoles 21, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia; y el lunes 26 de enero, natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia.

El viernes 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, es inamovible. Viernes 03 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo, es inamovible. El viernes 1ro. de mayo, día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 04 de mayo.

El jueves 04 de junio, día de Corpus Christi, no se cambia. Domingo 16 de agosto, día de la Restauración de la RD, no se cambia. El jueves 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.

Asimismo, el viernes 06 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 09 de noviembre. Y el viernes 25 de diciembre, día de Navidad, no se cambia.